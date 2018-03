Pallamano, A1: il Benevento passeggia sul Ragusa Netta vittoria dei giallorossi che hanno chiuso il match con un grande primo tempo

Serviva la vittoria alla Pallamano Benevento e il successo è arrivato. Nella gara casalinga contro il Ragusa gli uomini di mister Ciullo non hanno sbagliato. Netto il successo per 47 a 20 ottenuto con grande facilità. E' stata una partita diversa da quella che aveva chiuso la regular season e che era terminata in parità lasciando grande amaro in bocca ai padroni di casa autori di una prestazione da diementicare.

Questa volta i giallorossi non hanno commesso lo stesso errore, hanno aggredito subito l'avversario, non si sono mai risparmiati e hanno chiuso i conti già nel primo tempo sul 25 a 7. In grande spolvero De Angeli e Buonocore con 9 realizzazioni e Chiumiento con 7. Nella ripresa la musica non è cambiata, c'è stato spazio anche peri più giovani e alla sirena finale c'era grossa soddisfazione in tutta la squadra.

E' una vittoria importante per la compagine del presidente Carlo La Peccerella che sale a quota 7 punti nella classifica della poule play out in vista del derby di sabato 24 marzo quando per la terza volta nella stagione si sfideranno Pallamano Benevento e Valentino Ferrara.

Benevento - Andrea Licitra Crazy Reusia 47-20 (p.t. 25-7)

Benevento: De Cristofaro, Buonocore 9, Castiello 3, Chiumento 7, Sangiuolo A. 4, De Angeli 9, Galliano 1, Addazio, Orlando, Ciarrocchi 2, Iannotti 4, De Luca 1, Balogh 4, Petrychko 3. All: Giustino Ciullo

Crazy Reusia: Anzaldi, D’Alberti 10, Esposito, Firrito, Girasa 3, Licitra 2, Noto 2, Raniolo 3, Schermari, Donzella. All: Roberto Giuffrida

Arbitri: Anastasio – Zappaterreno