Centro Schermistico Sannita, bella esperienza ad Assisi I giovani della squadra sannita hanno partecipato al Gran Prix Kinder Sport di Fioretto

Gran bella esperienza per i giovani schermidori del Centro Schermistico Sannita di Benevento che nello scorso weekend, nella suggestiva cornice di Assisi, hanno preso parte alla 2° prova nazionale Gran Prix Kinder Sport di Fioretto. Un evento molto importante per gli under 14 beneventani che, nelle varie categorie, hanno avuto la possibilità di confrontarsi con i pari grado di tutta Italia.

Nutrito il gruppo del club di piazza Risorgimento che ha raggiunto l’Umbria sotto l’attenta guida del tecnico nazionale Dino Improta e dei tanti genitori dei ragazzi. Per la categoria Allievi maschile ha partecipato Riccardo Russo che si è mosso bene nelle qualificazioni dimostrando un buon andamento in pedana. Bella prova anche per Francesco Fiorentino che nella categoria Ragazzi ha mostrato ampi progressi già fatti notare nei precedenti tornei provinciali e regionali.

Sempre in campo maschile nella categoria Giovani Federico Parente e Federico Saviano si comportano bene nelle gare dei gironi, poi devono arrendersi alla maggior esperienza degli avversari nelle dirette. Da sottolineare l’assenza di Federico Mignone, rimasto ai box per l’influenza. In campo femminile si sono distinte Fabiana Crocco e Francesca Crafa che hanno ottenuto buoni risultati nella categoria Ragazze. Da evidenziare l’esordio in un torneo nazionale della giovanissima Diletta Fiorentino che, nonostante la forte emozione, si è ben comportata in pedana nella categoria Bambine.

Per i giovanissimi atleti beneventani è stata una due giorni davvero particolare e ricca di emozioni avendo avuto anche l’occasione di incontrare nuovamente la campionessa olimpica Valentina Vezzali che ormai è di casa presso il Centro Schermistico Sannita.