Centro Schermistico Sannita, Truppi e Capitanio protagonisti I due ragazzi erano guidati dal tecnico nazionale Dino Improta

Nella prova di qualificazione regionale di Coppa Italia, tenutasi lo scorso weekend a San Nicola La Strada, i due schermidori del Centro Schermistico Sannita Alberta Truppi e Stefano Capitanio, sotto la guida attenta del tecnico nazionale Dino Improta, si sono ben comportati accrescendo il proprio rendimento e l’esperienza in pedana.

Alberta Truppi nel fioretto è riuscita a conquistare un buon quinto posto. La giovane Alberta è ritornata ad affrontare una gara ufficiale dimostrando di non aver perso lo smalto e la sua grinta in pedana e di avere a disposizione ancora ampi margini di miglioramento.

Nella spada, invece, Stefano Capitano continua nel suo percorso di crescita conquistando un piazzamento discreto nella classifica finale.

Nuovo impegno per il Centro Schermistico Sannita è fissato per il prossimo fine settimana (13-15 aprile) ad Eboli per la Terza Prova Interregionale GPG alla quale parteciperanno ben dieci schermidori under 14 del club del mai dimenticato Maestro Antonio Furno.