Pallamano: l'Alperia Meran passeggia sulla Valentino Ferrara 36 a 26 il risultato in favore degli ospiti, i sanniti sono sempre più vicini alla retrocessione

E' bastata la gara d'andata all'Alperia Meran per chiudere il discorso qualificazione. Nulla da fare per la Valentino Ferrara, che dopo aver sognato la salvezza per tutta la stagione è ormai sull'orlo del baratro. Si contava molto sul fattore campo, vincere in casa per poi giocarsi tutto nel match di ritorno, ma il risultato parla chiaro: il 26 a 36 non lascia spiragli di rimonta nemmeno al più romantico dei sognatori.

La squadra di Jurgen Prantner è stata superiore per l'intera partita, ha impresso ritmi insostenibili per i sanniti che dopo un buon avvio (4-1) hanno alzato bandiera bianca. Non sono bastate nemmeno le dieci reti di Pereira, autore di un gol dalla distanza che ha strappato l'applauso dello sparuto pubblico presente. A fine primo tempo il divario era importante (11-16), nella ripresa è diventato incolmabile.

E' stata una disfatta, inutile aggrapparsi all'alibi delle assenze, perché ancora una volta è stata lampante la differenza tra una squadra di metà classifica del girone nord e una di quello sud. Troppo il divario, sia fisico che tecnico. Anche tatticamente si poteva e si doveva fare di più. Stricker e Suhonjc, rispettivamente 9 e 7 reti, sono stati i finalizzatori di una manovra che con intelligenza ha messo in evidenza i punti deboli della Valentino Ferrara. Prantner ha preparato bene la partita, ha rispettato l'avversario costruendo situazioni difensive adatte a contrastare gli attacchi dei campani, e alla fine è stato premiato con un vantaggio di dieci reti che gli permetterà di proseguire l'avventura verso la permanenza in A1.

In casa Valentino Ferrara, invece, bisognerà preparare meglio la partita di ritorno per chiudere con onore e poi pensare al prossimo campionato di A2 dopo una retrocessione che giungerà ufficialmente tra sette giorni ma che era stata già scritta dopo la vittoria nel primo derby dell'anno.

Valentino Ferrara - Alperia Meran 26-36 (p.t. 11-16)

Valentino Ferrara: Bettini 3, Salvini, D'Addona, De Nigris, Mancini A. 1, Randes, Bargelli 7, Affinito 1, Ievolella 1, Errico 2, Mancini G. 1, Luciani, Oropallo, Pereira 10. All: Giovanni Nasta

Alperia Meran: Raffl, Martinati, Radojkovic, Gufler 1, Suhonjc 7, Brantsch 2, Prantner 5, Weger 2, Starcevic 3, Stecher 2, Rottensteiner 2, Freund, Stricker Lukas 9, Campestrini 3. All: Jurgen Prantner