Pallamano, A1: miracolo Benevento, battuto il Cassano Magnago Cuore e orgoglio, al PalaFerrara non si passa. Buonocore decisivo allo scadere col gol del 25 a 24

Il Benevento è ancora vivo. Incredibile ma vero, al Pala Ferrara è stato ribaltato il pronostico della vigilia. I giallorossi hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo, hanno fatto partita pari contro i più quotati avversari del Cassano Magnago e alla fine l'hanno addirittura spuntata in un finale che passerà alla storia della pallamano sannita.

Nel primo tempo gli ospiti hanno mostrato di essere superiori gestendo bene la gara, ma non avevano fatto i conti con la carica agonistica e l'attaccamento alla maglia degli uomini del Presidente Carlo La Peccerella. Petrychko, alla sua ultima partita in casa, ha vestito i panni del fuoriclasse ancora una volta. Ha preparato benissimo la gara, conosceva l'avversario nei minimi dettagli e dopo un primo tempo terminato 13 a 11 in favore del Cassano Magnago, ha indicato la strada della rimonta.

Con orgoglio e voglia è arrivato l'aggancio, con la forza di chi non molla mai è giunto anche il vantaggio. Addirittura un più tre con la palla di un clamoroso più quattro che poteva cambiare la storia del doppio confronto. Ma i limiti ci sono, la stagione parla chiaro, così Cassano Magnago si è rifatta sotto e all'ultimo minuto il punteggio era fermo sul 24 a 24. Possesso giallorosso sfruttato male, palla agli ospiti con tutto il pubblico col cuore in gola che ha assistito al recupero di Buonocore che tutto solo è andato a segnare il gol del definitivo 25 a 24.

E' stata una grande soddisfazione per la Pallamano Benevento battere nella propria tana una squadra del nord che molto probabilmente nel match di ritorno ribalterà il risultato e continuerà a giocare per la salvezza, ma quel che resta è l'ennesima dimostrazione di attaccamento alla maglia di un gruppo che perderà pedine importanti ma che ha lasciato un insegnamento utile soprattutto per il futuro.

Benevento - Cassano Magnago 25-24 (p.t. 11-13)

Benevento: De Cristofaro, Buoncore 5, Chiumento 2, Sangiuolo A. 3, Castiello, Iannotti, Ciarrocchi 3, De Luca, Formato, Orlando, De Angeli 2, Sedda, Petrychko 10, Moccia. All: Giustino Ciullo

Cassano Magnago: Ilic, Scisci 3, Fantinato 3, Saitta 4, Milanovic 2, La Mendola 1, Bassanese 5, Cenci, Dorio 3, Decio, Bortoli 3, Calandrino, Luoni. All: Davide Kolec

Arbitri: Amendolagine - Potenza