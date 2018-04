Tennis: TC 2002 Cloud Finance ko a Cesena Non bastano i due punti portati da Liucci per evitare la sconfitta nella prima giornata

Il TC 2002 Cloud Finance Benevento non riesce a ribaltare il fattore campo in quel di Cesena. All'esordio stagionale nel campionato di serie B di tennis maschile, gli uomini del Direttore Tecnico Antonio Leone sono stati battuti per 4 a 2. Il CT Cesena A. Ronconi ha vinto meritatamente nonostante il buon avvio degli ospiti capaci di andare subito in vantaggio grazie a Francesco Liucci (2.5) che ha superato il pari classifica Andrea Calogero con un rapido e netto doppio 6/2. Ci ha pensato Giacomo Botticelli (2.4) a riportare in parità i suoi battendo Umberto Sansone (2.4) per 6/4 6/3.

In seguito sono scesi in campo Gian Marco Saccone (2.7) e Federico Manfredi (2.8) con quest'ultimo che ha vinto velocemente il primo set per 6/1 e ha dovuto faticare un po' di più nel secondo quando è comunque riuscito a gestire un break di vantaggio chiudendo 6/4. Molto più combattuta la sfida tra i due numeri uno Lorenzo Brunetti (2.4) e Gabriele Noce (2.3). Brunetti, che difende i colori del circolo Romagnolo, ha perso il primo set per 6/3 riuscendo poi a ribaltare il punteggio. Un doppio 6/3 ha regalato il terzo punto ai padroni di casa che poi hanno conquistato il successo finale imponendosi con la coppia Barducci-Giangrandi che hanno superato 6/2 6/4 il duo sannita Saccone-Sansone. Inutile la vittoria di Liucci e Noce per 6/2 6/4 su Manfredi e Bonivento.

Dopo questo ko il TC 2002 Cloud Finance Benevento osserverà un turno di riposo prima di tornare in campo domenica 29 quando ospiterà il TC Crema.