Centro Schermistico Sannita, buoni risultati a Eboli I ragazzi del tecnico Dino Improta hanno mostrato i progressi fatti

Continua il percorso di crescita dei giovani schermidori del Centro Schermistico Sannita di Benevento. Nella 3° Prova Interregionale GPG, svoltasi lo scorso weekend al Palasele di Eboli, il nutrito gruppo dei ragazzi guidati dal tecnico nazionale Dino Improta si è ben comportato dimostrando segnali di miglioramento e grande passione verso lo sport nobile della scherma.

Nella categoria giovanissimi di fioretto conferma il suo buon momento Federico Saviano che riesce a piazzarsi tra i primi venti dopo aver disputato un ottimo girone di qualificazione. Nella stessa categoria buone prove in pedana anche per Federico Parente e Federico Mignone.

Sempre nel fioretto, categoria Allievi/Allieve bene Francesca Crafa e Fabiana Crocco che dimostrano tutto il proprio entusiasmo per questo sport. Discorso analogo per Riccardo Russo e Francesco Fiorentino che pur perdendo le proprie gare hanno dimostrato un buon movimento in pedana.

Prosegue l’esperienza nei tornei ufficiali dei più piccoli come Diletta Fiorentino e Antonio Fusco che stanno migliorando con l’utilizzo del fioretto e che hanno dimostrato ampi margini di miglioramento.

Nella spada, categoria Allievi, bene anche Manuel Palma che nonostante si sia trovato di fronte avversari più esperti ha mostrato grande tenacia e una buona tecnica.

Prossimo impegno per gli schermidori del Centro Schermistico Sannita sarà il “55° Gran Premio Giovannissimi – Trofeo Renzo Nostini Kinder + Sport” che si terrà a Riccione dal 16 al 22 maggio.