Pallamano, A1: Benevento e V. Ferrara in tranferta I giallorossi devono difendere il gol di vantaggio nella tana del Cassano Magnago

Missione impossibile per la Valentina Ferrara domani pomeriggio alle 19:00 nella tana dell'Alperia Merano. I sanniti nella gara di ritorno dei play out permanenza, dovranno recuperare dieci reti di svantaggio per continuare a sognare la salvezza. Il discorso si è chiaramente chiuso nella pessima partita dell'andata, quindi bisognerà pensare solo a non fare un'altra figuraccia, lasciare il campionato di A1 a testa alta e da lunedì cominciare a pensare alla prossima stagione.

Chi invece ha qualche piccola possibilità in più è la Pallamano Benevento, che dopo la vittoria di misura della gara d'andata, si è regalata una probabile uscita di scena con l'onore delle armi. Mister Giustino Ciullo dovrà fare a meno di diverse pedine importanti impossibilitate dal sostenere la lunga trasferta fino a Cassano Magnago. Ma la squadra giallorossa ci proverà comunque mettendo in campo le sue armi: attaccamento alla maglia e orgoglio, anche se gli avversari sono motivati a ribaltare il sorprendente risultato dell'andata e continuare la corsa verso la salvezza. Domenica dunque potrebbe ufficialmente chiudersi l'avventura della pallamano campana nel massimo campionato di serie A1 che dalla prossima stagione avrà una veste diversa ma molto provabilmente senza squadre della nostra regione ai nastri di partenza.

I risultati delle gare di andata:

Valentino Ferrara - Alperia Meran 26-36

Eppan - Lions Teramo 26-23

Malo - Terraquilia Carpi 26-25

E.Go Tavarnelle - Noci 27-25

Romagna - Carburex Gaeta 25-28

Benevento - Cassano Magnago 25-24