Tennis: CT San Giorgio ad Arezzo, il TC 2002 ospita Crema E' la terza giornata del torneo di serie B, i singolari prenderanno il via alle 10:00

La terza giornata del campionato di serie B di tennis maschile, che andrà in scena domani dalle 10:00, può già essere decisiva sulla strada verso gli obiettivi inseguiti dalle varie squadre. Nel girone 2, dove in testa c'è il CT San Giorgio del Sannio, riposerà l'Eur Sporting Club di Roma che divide il primato con i sanniti. Per la squadra del presidente Michele Pepe è l'occasione per andare al comando in solitaria se riuscirà ad espugnare i campi del CT Arezzo. Match alla portata dei tennisti sangiorgesi che fino ad ora hanno dato una grande dimostrazione di forza.

Nel girone 8, invece, seconda uscita per il TC 2002 Cloud Finance Benevento. Gli uomini del direttore tecnico Antonio Leone, dopo aver osservato un turno di riposo nello scorso week end, faranno il proprio esordio casalingo ospitando il TC Crema. I lombardi sono a quota 3 punti in classifica dopo la vittoria nella seconda giornata contro il CT Cesena, che a sua volta aveva battuto proprio i sanniti nel corso del primo turno. Leone avrà a disposizione tutta la squadra per un match attesissimo soprattutto dagli appassionati beneventani che affolleranno il circolo di via Gaetano Salvemini a partire dalle 10:00 quando inizieranno i primi due singolari.