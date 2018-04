Tennis: il TC 2002 Cloud Finance sbaraglia il TC Crema La squadra del DT Leone si è imposta per 6 a 0 conquistando i suoi primi tre punti

Il TC 2002 Cloud Finance ha fatto in pieno il proprio dovere nell'esordio casalingo contro il TC Crema. La squadra del Direttore Sportivo Antonio Leone ha vinto con un rotondo 6 a 0 un match che si messo subito in discesa.

I primi a scendere in campo sono stati Francesco Liucci e Andrià Mas Mascolo, rispettivamente contro Giacomo Nava e Nicola Remedi. Liucci ha vinto in scioltezza 6/2 6/1 mostrando un buon gioco e importanti accelerazioni. Molto più combattuta la sfida tra lo spagnolo, che difende i colori del circolo sannita, e Nicola Remedi, che dopo aver perso il primo set per 7/6, nonostante fosse in vantaggio per 4/1, è riuscito a rifarsi nella seconda partita con un netto 6/1. Si è deciso tutto al terzo set quando il giocatore spagnolo ha fatto il break e ha chiuso per 6/4 regalando il secondo punto di giornata al TC 2002 Cloud Finance.

A seguire sono scesi in campo Gabriele Noce e Andrea Zanetti con il primo, che dopo aver conquistato la prima partita per 7/6 ha chiuso la sfida imponendosi anche nel secondo set per 6/3, dando il terzo punto ai sanniti. Anche Organista non ha deluso le attese e ha battuto con discreta facilità Danny Riccetti con un doppio 6/3. Successi importanti che hanno consegnato i tre punti alla squadra di Leone che a seguire ha vinto anche i due doppi.

La coppia Mas Mascolo-Saccone ha superato con un doppio 6/2 Datei e Nava, mentre Noce e Liucci hanno battuto 6/1 6/3 il duo Zanetti-Riccetti. Nel prossimo turno, in programma domenica 20 maggio, i sanniti faranno visita al CT Gaeta.