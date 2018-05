27^ Strabenevento: Boufars e Ghizlane vincono nettamente Lungo i 10 km del circuito cittadino i due atleti hanno staccato in maniera notevole i rivali

10 km attraversando le bellezze di una delle città più antiche del mondo. Due giri da 5000 metri dove battagliare e provare ad avvicinare quella soglia dei 30 minuti sempre difficile da raggiungere. La 27^ Strabenevento, organizzata dall’ASD Amatori Podismo Benevento, è stata una gara dalla cifra tecnica non eccelsa ma comunque divertente per gli appassionati di podismo.

La 10 km è una competizione particolare dove non c’è il tempo di respirare o fare calcoli. Bisogna andare a tutta e gestire i classici “sali e scendi” che offre il percorso per non pagare dazio nel finale. A farlo meglio di tutti gli altri è stato il marocchino Hicham Boufars, che ha percorso i 10.000 metri del percorso beneventano in 30:31.85. Un buon crono che ha messo fuori gara per il primato sia Hajjaj El Jebli che Youssef Aich, rispettivamente secondo e terzo con 31:10.20 e 31:46.35. Da segnalare il settimo posto di Antonello Sateriale, il primo dei tesserati della società organizzatrice.

Nella categoria femminile si è imposta Asmae Ghizlane che ha sbaragliato la concorrenza col crono di 37:31.10 dando oltre un minuto alla seconda classificata Marina Lombardi (38:39.20), terza Ilaria Novelli (39:25.70) che ha preceduto di soli sei secondi Anna Bornaschella rimasta ai piedi del podio.

Oltre all’aspetto agonistico, la Strabenevento continua a dare spazio anche agli amatori con due percorsi di 3000 e 1000 metri aperti a tutti che hanno permesso a tante famiglie di correre o passeggiare in città. L'unico vero rammarico è quello che la competizione, anche per il poco apporto che la città e provincia negli anni hanno dato alle varie manifestazione sportive che troppo spesso sono state sottovalutate nella loro importanza, sembra aver perso quel treno per diventare un grandissimo avento anche a livello Nazionale, nonostante gli sforzi dell'organizzazione, su cui invece qualche anno fa è salito il Trofeo città di Telesia.