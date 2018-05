Scherma: Boscarelli subito out a Dubai La sannita eliminata dalla cinese Xu Chengzi

Nella penultima tappa della Coppa del Mondo di spada femminile, andata in scena a Dubai, la sannita Francesca Boscarelli non è riuscita ad andare oltre un deludente 84^ posto. Per la portacolori dell'esercito non è stata una trasferta felice, si era già intuito dal girone di qualificazione dove erano arrivare tre vittorie e altrettante sconfitte. Nel tabellone delle migliori 128 atlete la Boscarelli è stata accoppiata con l'Uzbeka Khamikova battuta con relativa facilita per 15 a 7. Superato il primo scoglio, la campana ha pescato nel turno successivo la cinese Xu Changzi. LE due atlete hanno dato vita ad un assalto equilibrato ma è stata proprio l'asiatica a fare il break e ad imporsi per 15 a 12 mettendo fine alla corsa della Boscarelli verso il tabellone principale. Un risultato deludente per la sannita che vale molto di più di un 84^ posizione e avrà ancora una chance per portare a casa un risultato di livello quando dal 25 al 27 maggio in Colombia, precisamente a Cali, andrà in scena l'ultima tappa della Coppa del Mondo 2017-2018. Per la cronaca la migliore delle azzurre è stata la Rizzi che ha chiuso al settimo posto, mentre solo 20^ la Fiamingo eliminata nei 16^ di finale dalla francese Vitalis per 14 a 11. La prova è stata vinta dalla cinese Sun Yiwen che in finale ha superato per 15 a 9 la francese Epee.



COPPA DEL MONDO - SPADA FEMMINILE - Dubai, 4-6 maggio 2018

Finale

Sun Yiwen (Chn) b. Epee (Fra) 15-9



Semifinali

Sun Yiwen (Chn) b. Choi (Kor) 15-11

Epee (Fra) b. Kolobova (Rus) 15-11



Quarti

Sun Yiwen (Chn) b. Szasz (Hun) 15-12

Choi (Kor) b. Rizzi (ITA) 15-10

Epee (Fra) b. Zhu Mingye (Chn) 15-11

Kolobova (Rus) b. Vitalis (Fra) 15-14



Tabellone delle 16

Rizzi (ITA) b. Jacques Andre Coquin (Fra) 15-11



Tabellone delle 32

Rizzi (ITA) b. Isola (ITA) 13-12

Vitalis (Fra) b. Fiamingo (ITA) 14-11



Tabellone delle 64

Hsieh (Hkg) b. Foietta (ITA) 15-8

Ngom (Fra) b. Clerici (ITA) 15-14

Isola (ITA) b. Embrich (Est) 15-13

Rizzi (ITA) b. Vie (Usa) 15-12

Choi (Kor) b. De Marchi (ITA) 15-9

Staehli (Sui) b. Navarria (ITA) 15-14

Epee (Fra) b. Santuccio (ITA) 14-11

Fiamingo (ITA) b. Lehis (Est) 12-11



Tabellone delle 64 - qualificazione

Kiskapusi (Esp) b. Ferrari (ITA) 15-13

De Marchi (ITA) b. Blach (Pol) 15-12

Isola (ITA) b. Svstil (Ukr) 15-13

Xu Chengzi (Chn) b. Boscarelli (ITA) 15-12

Xu Nuo (Chn) b. Briasco (ITA) 15-13



Tabellone delle 128 - qualificazione

Ferrari (ITA) b. Jaramillo (Col) 15-9

De Marchi (ITA) b. Buech (Sui) 15-7

Isola (ITA) b. Kochneva (Rus) 15-7

Svystil (Ukr) b. Marzani (ITA) 13-12

Boscarelli (ITA) b. Khamikova (Uzb) 15-7

Briasco (ITA) b. Lorenz (Aut) 15-6



Fase a gironi

Alberta Santuccio: 5 vittorie, 1 sconfitta

Nicol Foietta: 5 vittorie, 1 sconfitta

Brenda Briasco: 5 vittorie, 1 sconfitta

Marta Ferrari: 4 vittorie, 2 sconfitte

Francesca Boscarelli: 3 vittorie, 3 sconfitte

Roberta Marzani: 4 vittorie, 2 sconfitte

Alice Clerici: 6 vittorie, nessuna sconfitta

Eleonora De Marchi: 4 vittorie, 2 sconfitte

Federica Isola:4 vittorie, 2 sconfitte



Classifica (189): 1. Sun Yiwen (Chn), 2. Epee (Fra), 3. Choi Injeong (Kor), 3. Kolobova (Rus), 5. Szasz (Hun), 6. Zhu (Chn), 7. Rizzi (ITA), 8. Vitalis (Fra).

20. Fiamingo (ITA), 27. Isola (ITA), 34. Navarria (ITA), 41. Clerici (ITA), 43. Santuccio (ITA), 45. Foietta (ITA), 55. De Marchi (ITA), 68. Briasco (ITA), 77. Ferrari (ITA), 84. Boscarelli (ITA), 103. Marzani (ITA).