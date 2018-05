Summer Sport 2018, dal 25 giugno al 7 luglio Il programma è stato definito, occhi puntati soprattutto sul torneo di basket



Sono in corso di ultimazione i dettagli, ma il programma del Summer Sport 2018 è ormai definito. La manifestazione organizzata dalle associazioni "Ars Gamma" e "La Fenice" è giunta alla sua sedicesima edizione e rappresenta ormai uno degli appuntamenti fissi dell'estate sannita. Anche quest'anno l'evento avrà luogo al Tennis Club 2002 di via Gaetano Salvemini, che dal 25 giugno al 7 luglio sarà animato in serata da attività sportive e ricreative di vario genere.

Partner della manifestazione - che come sempre vedrà al centro dell'attenzione il basket - saranno "Incas Caffè" e "Grandi Impianti per Ristorazione - Arredamenti - Hotellerie Marino Alessandro". E a proposito di pallacanestro, sono a buon punto le procedure per l'iscrizione delle varie squadre ai tornei "senior" e "under 18", fiori all'occhiello di una tradizione che va avanti con entusiasmo. L'ambito Memorial Giuseppe Donatiello sarà affiancato dai tornei di volley, laser tag, calcio-tennis, basket 3 contro 3, ping pong e altre attività collaterali quali i giochi da tavolo, il Subbuteo, la Play Station e il Calcio Balilla.

Tornerà a fare compagnia al Summer Sport anche il maxi-schermo con possibilità di visione dei canali Sky e sarà inoltre presente un presidio dei volontari del comitato di Benevento della Croce Rossa Italiana che svolgeranno dimostrazioni di primo soccorso oltre ad essere a disposizione con un punto informativo.

Uno degli appuntamenti clou del Summer Sport 2018 vedrà inoltre protagonisti i ragazzi con la "Giornata dello Studente" per una serata interamente dedicata a loro che fa il paio con l'iniziativa legata all'alternanza scuola-lavoro nell'ambito della rinnovata collaborazione con il Liceo Scientifico Rummo. Così come l'anno scorso, anche nell'edizione che è alle porte i ragazzi del liceo saranno tra gli attori principali dell'evento.

Per l’iscrizione ai tornei e qualsiasi altra informazione è possibile rivolgersi al numero Whatsapp 3420020586, alla pagina Facebook Summer Sport 2018 o all'indirizzo emailsummersportbenevento@gmail.com. Da quest’anno continui aggiornamenti anche su Instagram: basta seguire Summer_Sport_BN_2018.