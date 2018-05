TC 2002 Cloud Finance, un pareggio importante a Gaeta 3 a 3 il risultati contro i laziali, nel prossimo turno match esterno contro il CT Este

E' arrivato un pareggio importante per il TC 2002 Cloud Finance Benevento nella trasferta di Gaeta. Sui campi in terra battuta del circolo laziale la sfida è terminata sul 3 a 3.

Andrea Paciello (2.2) ha battuto 6/2 6/0 Mas Mascolo Adria' (2.4) in un match volato via molto velocemente. Vittoria per Francesco Liucci (2.5) che ha superato in due set (6/1 6/4) Lorenzo Rubino (2.7). Gabriele Noce (2.3) è stato sconfitto da Aleksandar Lazov (2.1) per 6/4 6/3, invece Mario Organista (2.6) dopo una lunga lotta ha superato in tre set 6/1 1/6 7/6 Luca Paciello (2.7). Sul 2 a 2 sono scesi in campo i doppi con Lazov e Grassi che hanno battuto il duo sannita Mascolo-Organista 6/2 6/4; mentre Noce e Liucci hanno liquidato con un 6/4 6/2 Rubino e Paciello. Attualmente la classifica del girone 8 vede al comando il filari Tennis con 10 punti davanti a TC Giotto e TC Crema con 6, Gaeta con 5, il TC 2002 Benevento segue a quota 4 precedendo il CT Cesena a 3 con il CT Este che chiude con 0 punti.

Nel prossimo turno, in programma domenica 27 maggio, la squadra del capitano non giocatore Antonio Leone farà visita proprio al fanalino di coda Este andando a caccia di punti importanti per provare ad agguantare un posto nei play off e garantirsi la salvezza senza disputare i tanto temuti play out.