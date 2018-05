Centro Schermistico Sannita, bella esperienza a Riccione La società sannita al “55° Gran Premio Giovannissimi – Trofeo Renzo Nostini Kinder + Sport”

Cala il sipario sulla stagione agonistica 2017/2018 del Centro Schermistico Sannita che ha appena concluso la sua magnifica esperienza al “55° Gran Premio Giovannissimi – Trofeo Renzo Nostini Kinder + Sport” che si è tenuto a Riccione dal 16 al 22 maggio. Alla consueta festa della scherma giovanile nazionale i ragazzi beneventani guidati dal tecnico nazionale Dino Improta si sono distinti portando il alto i colori della scherma sannita.

Nella categoria bambine di fioretto Diletta Fiorentino si è confrontata per la prima volta con un torneo di livello nazionale mostrando ottimi progressi in pedana. Nella categoria ragazze di fioretto buone prove per Fabiana Crocco e Francesca Crafa che dimostrano sempre una grande attenzione in pedana e un profondo amore verso lo sport nobile della scherma.

Sempre nel fioretto, nella categoria allievi maschile, Riccardo Russo si distingue per carica e tenacia, ma deve arrendersi di fronte ad atleti dotati di maggiore esperienza. Bene anche Francesco Fiorentino nella categoria ragazzi maschile. Nelle sue gare ha dimostrato sempre grande tenacia e fiducia nei propri mezzi.

Alla spedizione emiliana ha preso parte anche Manuel Palma che nella specialità di spada, categoria allievi, dimostra sempre una buona tecnica e un buon approccio alla gara. E’ stata dunque una settimana ricca di esperienza e di crescita sportiva per i giovanissimi schermidori beneventani che fanno sperare per il nuovo anno in un’altra proficua stagione.