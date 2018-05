TC 2002 Cloud Finance Benevento corsaro sui campi del TC Este Risultato netto per i sanniti che hanno vinto i quattro singolari in programma

Il TC 2002 Cloud Finance Benevento ha fatto bottino pieno nella lunga trasferta sui campi del TC Este. Gli uomini del direttore tecnico Antonio Leoene si sono sbarazzati molto velocemente degli avversari.

Il primo a scendere in campo è stato Francesco Liucci (2.5) che continua a dimostrare tutti i suoi progressi liquidando per 6/0 6/1 Marco Galante (3.3). A regalare il secondo punto ai sanniti ci ha pensato Umberto Sansone (2.4) che ha battuto Mattia Degani (2.6) con un doppio 6/3.

Dopo i primi due singolari in campo è sceso Mario Organista (2.6) contro Luca Paiuscato (3.4). Il giovane talento campano si è sbarazzato dell’avversario per 6/0 6/1 portando i suoi sul 3 a 0. Poco dopo è arrivato il punto decisivo grazie a Gabriele Noce (2.3) che per 6/2 6/3 ha battuto Alessio Paro (2.5) fissando il punteggio sul 4 a 0 e rendendo inutili i doppi al fine dell’assegnazione dei tre punti messi in palio.

Con questo successo il TC 2002 Cloud Finance Benevento sale a quota 7 in classifica e si prepara ad ospitare domenica 3 giugno il Filari Tennis capolista.