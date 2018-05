Scherma: Boscarelli fermata dalla Hurley Nella tappa di Coppa del Mondo in Colombia la sannita ha chiuso al 23^ posto

La stagione di Francesca Boscarelli nella Coppa del Mondo di spada femminile verrà ricordata per gli accoppiamenti da brividi che le sono capitati. La spadista campana, anche nella tappa di Calì, in Colombia, non ha avuto la dea bendata dalla sua parte.

Dopo aver superato il girone eliminatorio con cinque successi e un solo ko, ha incontrato la cinese Lin Sheng nel primo assalto ad eliminazione diretta. La Boscarelli ha tirato alla grande riuscendo a trovare le stoccate decisive per fare il break e chiudere sul 15 a 12. Un assalto che le ha dato morale ma nel turno successivo si è ritrovata in pedana contro la statunitense Hurley che era in giornata di grazia. L'atleta a stelle e strisce ha subito dimostrato di essere superiore e si è imposta per 15 a 9 condannando la sannita all'eliminazione. La Hurley è poi giunta fino alla finale dopo aver eliminato negli ottavi la vice campionessa olimpica e due volte iridata Rossella Fiammingo per 13 a 12, l'Ucraina Kryvytska nei quarti e la francese Mallò in semifinale. L'unica a fermare la sua corsa verso il successo è stata la forze ungherese Szasz che ha vinto la finale per 15 a 11. Per le italiane c'è da segnalare lo splendido terzo posto di Federica Isola, il settimo posto della Ferari, il 12^ della Fiamingo, il 13^ della Santuccio che ha preceduto la Clerici e la Boscarelli rispettivamente 22^ e 23^; Rizzi e Marzani hanno chiuso in 34^ e 44^ piazza.

COPPA DEL MONDO - GRAND PRIX FIE - SPADA FEMMINILE - Cali (Colombia), 26-27 maggio 2018

Finale

Szasz (Hun) b. Hurley (Usa) 15-11



Semifinali

Hurley (Usa) b. Mallo (Fra) 15-9

Szasz (Hun) b. Isola (ITA) 15-10



Quarti

Mallo (Fra) b. Jung (Kor) 15-8

Hurley (Usa) b. Kryvytska (Ukr) 15-10

Isola (ITA) b. Kang (Kor) 15-10

Szasz (Hun) b. Ferrari (ITA) 15-13



Tabellone dei 16

Hurley (Usa) b. Fiamingo (ITA) 13-12

Kang (Kor) b. Santuccio (ITA) 8-7

Isola (ITA) b. Kong (Hkg) 15-13

Ferrari (ITA)i b. Lai (Chn) 15-9



Tabellone dei 32

Hurley (Usa) b. Boscarelli (ITA) 15-9

Fiamingo (ITA) b. Clerici (ITA) 15-8

Santuccio (ITA) b. Mackinnon (Can) 15-14

Isola (ITA) b. Bassa (Usa) 15-6

Ferrari (ITA) b. Franco Ramirez (Cub) 15-6



Tabellone dei 64

Boscarelli (ITA) b. Lin Sheng (Chn) 15-12

Epee (Fra) b. Marzani (ITA) 15-13

Jung Hyojung (Kor) b. Rizzi 10-10 pri.

Clerici (ITA) b. Mendoza (Cub) 15-7

Fiamingo (ITA) b. Brunner (Sui) 15-9

Santuccio (ITA) b. Hsieh (Hkg) 7-6

Isola (ITA) b. Takahashi (Jpn) 15-11

Ferrari (ITA) b. Staehli (Sui) 15-14



Fase a gironi

Federica Isola: 5 vittorie, nessuna sconfitta

Francesca Boscarelli: 5 vittorie, 1 sconfitta

Marta Ferrari: 4 vittorie, 2 sconfitte

Roberta Marzani: 4 vittorie, 2 sconfitte

Alice Clerici: 6 vittorie, nessuna sconfitta



Classifica (98): 1. Szasz (Hun), 2. Hurley (Usa), 3. Isola (ITA), 3. Mallo (Fra), 5. Kryvytska (Ukr), 6. Kang (Kor), 7. Ferrari (ITA), 8. Jung (Kor).

12. Fiamingo (ITA), 13. Santuccio (ITA), 22. Clerici (ITA), 23. Boscarelli (ITA), 34. Rizzi (ITA), 44. Marzani (ITA).