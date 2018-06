Pallamano Benevento, in panchina ci sarà l'argentino Munoz I sanniti ripartiranno dalla A2 con un progetto dedicato ai giovani

Ripartenza immediata in casa Asd Pallamano Benevento. Fatti i dovuti ringraziamenti a mister Giustino Ciullo, che per motivi di lavoro non potrà proseguire la sua collaborazione con la società giallorossa, il ds Schipani si è subito messo all'opera per programmare il prossimo campionato di A2.

Il primo tassello, così com’era logico, era l’ingaggio del nuovo trainer; dopo attente e scrupolose valutazioni la scelta è ricaduta sul giovane tecnico argentino Mariano Martin Munoz. Una scelta ponderata bene, quella fatta dalla società del presidente Carlo La Peccerella, che ha deciso di puntare su un tecnico emergente che nonostante la sua giovane età, può vantare già un curriculum di tutto rispetto.

Terminata la carriera di giocatore con il Ferro Carril Oeste, è proprio con i verdi di Buenos Aires che inizia la sua carriera di allenatore. Munoz conquista subito tre titoli nazionali con la squadra argentina (Under 14, Under16 e Under 18), successi che non sfuggono alla sua federazione che lo ingaggia come assistente per le nazionali under 20 e Under18. Dopo il mondiale Under 20 in Russia e quello Under 18 in Slovacchia, Munoz disputa anche il torneo più importante per le nazionali del Sudamerica, il Panamericano, ottimo secondo posto per la sua Under 20.

A Munoz, che é considerato uno dei tecnici più promettenti in circolazione, oltre a guidare i seniores nel prossimo campionato di A2, saranno affidate anche le formazioni giovanili, sia femminili sia maschili. Siamo sicuri che la nostra scelta si rileverà sicuramente vincente, il “Gaucho”di Buenos Aires arriva nel sannio con grande entusiasmo e voglia di emergere, portando con sé tanta esperienza oltre a quella grinta che contraddistingue i sudamericani.

Al neo tecnico, diamo il benvenuto nella famiglia giallorossa e gli auguriamo di raggiungere, i successi che tutti noi ci auspichiamo.