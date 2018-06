La Valentino Ferrara prepara il rush finale con le giovanili I gialloverdi sono qualificati alle finali nazionali under 21 maschili e under 17 femminili

Ancora una settimana di attesa prima delle gare delle ormai prossime finali nazionali under 21 maschili che si disputeranno a Merano ed under 17 femminili che si disputeranno a Salerno, entrambe in agenda dal 7 al 10 giugno con tutti i ragazzi e le ragazze della Scuola Pallamano “Valentino Ferrara” che cercano di prepararsi al meglio per le due kermesse nazionali. Per i maschi dell’under 21 l’obiettivo dichiarato è quello di cercare di difendere il terzo posto conquistato lo scorso anno, mentre per le ragazze si tratta di una prima esperienza volta a premiare il lodevole impegno e la loro passione per la pallamano. L’attesa per entrambi i settori è sentita e la tensione sale ogni giorno. Per i ragazzi dell’under 21, per la maggior parte ancora under 19, si prospetta un lungo viaggio per raggiungere la località altoatesina sede delle gare che li vedrà affrontare nella stessa giornata di venerdì 8 giugno alle 9,00 l’Oderzo e successivamente alle 16,00 il Romagna. Per le ragazze la sede delle gare è sicuramente più agevole perché si terranno nella vicina Salerno e vedranno le giovani gialloverdi affrontare venerdì 8 giugno alle 16,30 lo Schenna e sabato 9 giugno alle 9,00 il Malo. Ecco i componenti del roster under 21, tra cui saranno scelti i 16 convocati per le gare di Merano: PORTIERI: Emilio Mignone, Ettore Canelli, Gabriele Randes; TERZINI: Antonio De Luca, Francesco De Nigris, Francesco Errico, Lorenzo Iannotti, Emilio Cenicola, Adelin Nasuì, Pellegrino Castiello, Roberto Gallucci; CENTRALI: Fiore Fiorenzo; Giuseppe Mancini, Manuel Affinito, Rito Di Libero; ALI: Matteo Ievolella, Domenico Oropallo, Kristian Affinito, Antonio Mancini; PIVOT: Raul Bargelli, Carmine Castiello, Mario D’Addona, Giovanni Garofano. Le componenti del roster under 17 F tra cui saranno scelte le 16 convocate per le gare di Salerno: PORTIERI: Giovanna Fiore; Francesca La Cerra; TERZINI: Rosa Iannotti, Francesca Meoli, Milena Pazzanese, Lucia Guarracino; CENTRALI: Rebecca Fusco, Maria Teresa Di Palma; ALI: Katia Durante, Aurora Durante, Michelle Rizzo, Paola Guariglia, Federica Citarelli, Domenica Di Maio, Ilaria La Porta, Denise D’Ambrosi; PIVOT: Angelica Romano, Adriana Pia Consalvo, Nunzia Fasulo. L’attività giovanile, ancorché concentrata sui due gruppi impegnati nella preparazione alle finali nazionali continua con gli allenamenti propedeutici alla nuova stagione agonistica sia per gli under 13 che per gli under 15 e 17 maschili. Nonostante il ponte festivo del 2 giugno, ricco di comunioni, la Scuola Pallamano “Valentino Ferrara”, presenzierà con alcuni dei propri under 13 al Trofeo Kinder C.O.N.I. che si terrà a Salerno il 3 giugno dalle ore 10,00 del mattino con una propria rappresentativa mista ed affronterà altre compagini campane, con l’auspicio che possa essere una domenica mattina all’insegna del divertimento e l’occasione per fare una gita a Salerno, città di mare, in pieno clima estivo. Questi gruppi di ragazzi, che a breve termineranno gli allenamenti prima della pausa estiva, completeranno anche il lavoro di preparazione per i tornei estivi di beachandball e per l’atteso Festival della Pallamano di Misano Adriatico nel mese di luglio. Contestualmente si svolgeranno le manifestazioni di fine corso per gli I.C. di Guardia Sanframondi, Cerreto Sannita, San Lorenzo Maggiore, San Lupo e San Lorenzello che si confronteranno con una rappresentativa dei coetanei gialloverdi potendo vivere un bel momento di aggregazione sociale all’insegna della disciplina della pallamano guidati dagli esperti Prof. Mario Tretola, Prof. Franco Di Donato e Prof. Nicola Pelosi. Confermati tutti i giovani sanniti nel roster per la prossima stagione agonistica che vedrà la compagine gialloverde sannita affrontare i campionati di A2 sia per il settore maschile che per settore femminile, con la speranza di poter partecipare alla Youth League under 21. Tutte le altre novità gialloverdi saranno rese note il 23 giugno in occasione della festa di fine anno sportivo, allorquando al memorial “Valentino Ferrara” organizzato con l’US ACLI Benevento e la S.P. Telesia, termina una stagione agonistica e si inaugura la nuova, in un pomeriggio dedicato al ricordo del compianto Valentino da parte di tutti gli appassionati giovani frequentatori dell’Associazione che lo ricordano nel mondo della pallamano. “Si avvicina il momento tanto atteso dai nostri ragazzi e dalle nostre ragazze che a breve potranno confrontarsi nelle ultime gare agonistiche della stagione sportiva. La trasferta di Merano sarà certamente la più difficile da affrontare ma come sempre, seppur tra mille difficoltà, siamo riusciti a garantire la presenza all’importante manifestazione finale grazie anche all’aiuto dei nostri appassionati amici sostenitori, che ringrazio di cuore. Ora i ragazzi e le ragazze impegnate hanno l’occasione di dimostrare il loro valore, ripagandoci per tutti gli sforzi profusi, con il massimo impegno durante le gare che li vedranno protagonisti in un evento che per alcuni di loro, all’ultimo anno under 21, non si potrà più ripresentare. Al di la dei risultati, attendo da tutti principalmente il massimo impegno e sono certo che ognuno avrà la possibilità di dimostrare sul campo tutto il proprio valore e l’attaccamento e la passione per questo sport ed alla squadra che hanno creato e della quale mi onoro di essere il Presidente. " queste le parole del Presidente Mario Luciano.