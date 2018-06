Giornata Nazionale dello Sport, appuntamento al Pacevecchia La manifestazione andrà in scena domenica mattina a partire dalle 9:00

La “Giornata Nazionale dello Sport” si svolgerà domani, domenica 3 giugno 2018, nell’impianto sportivo Pacevecchia gestito dal Rugby Benevento. La manifestazione sportiva, giunta alla sua XV edizione, è organizzata dal CONI di Benevento con la collaborazione del Comune di Benevento e della società Rugby Benevento.

L’evento prevede attività sportive prevalentemente a carattere ludico-aggregative e promozionali di varie discipline. Il raduno dei partecipanti è previsto per le ore 9. La manifestazione inizierà con sfilata delle bandiere e dei partecipanti. Seguirà la benedizione di Don Pompilio Cristino e il saluto delle autorità. La manifestazione sarà completata con le esibizioni dei vari gruppi sportivi.

All’evento parteciperanno le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva, rappresentative comunali, Società Sportive operanti in Benevento e provincia.

La Giornata Nazionale dello Sport, istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si svolge in contemporanea in tutte le provincie italiane. Novità importante dell’edizione 2018 è il coinvolgimento, a seguito di accordo tra il CONI ed il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale/Direzione Generale degli Italiani all’Estero, delle nostre Comunità Italiane all’Estero: ogni Delegato CONI operante nei sei Paesi riconosciuti (Argentina, Brasile, Canada, Stati Uniti, Svizzera e Venezuela) organizzerà iniziative promozionali nel Paese di appartenenza per celebrare la Giornata nella stessa data in cui avrà luogo in Italia, cioè domenica 3 giugno.

La giornata sarà incentrata, quest’anno, sul tema "Lo sport difende la natura", come previsto dal CIO attraverso l'Agenda 2020, nella quale la sostenibilità ambientale viene identificata come una delle finalità da perseguire, partendo dalla responsabilità che lo sport ha dal punto di vista educativo e sociale anche nel preservare, tutelare e valorizzare la natura.