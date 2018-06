TC 2002 Cloud Finance, domenica arriva il Filari Tennis I siciliani guidano il girone 8, i sanniti vanno a caccia di punti per sognare i play off

Il Filari Tennis capolista arriva a Benevento per provare a mettere una seria ipoteca sul primato finale nel girone 8, anche se nell’ultima giornata la squadra siciliana osserverà un turno di riposo e potrebbe essere beffata dal CT Giotto e dal CT Gaeta. Per quanto riguarda il TC 2002 Cloud Finance Beneevnto, c’è la necessità di fare punti nei prossimi due match casalinghi per conquistare un posto nei play off che significherebbe aver conservato la categoria per il secondo anno consecutivo. I match, che si svolgeranno sui campi veloci del Circolo di via Gaetano Salvemini a Benevento, inizieranno alle 10:00.

Di seguito la classifica e le ultime due giornate del girone 8:

Filari Tennis 10

CT Giotto 9

CT Gaeta 8

TC 2002 Cloud Finance 7

TC Crema 6

CT Cesena 3

TC Este 0

6^ giornata 3 giugno

CT Gaeta-CT Giotto

TC 2002 Cloud Finance-Filari Tennis

CT Cesena-TC Este

7^ giornata 10 giugno

TC Crema-CT Gaeta

TC 2002 Cloud Finance-CT Giotto

Filari Tennis-CT Cesena