TC 2002 Cloud Finance, prezioso pareggio con il Filari Tennis Sansone e Organista vincono i singolari, Liucci e Noce decisivi in doppio. Domenica arriva Vanni

Il TC 2002 Cloud Finance Benevento ha superato con buoni voti l'esame contro la capolista Filari Tennis strappando un preziosissimo pareggio. I siciliani hanno un roster di alto livello e per il circolo sannita non è stato per nulla facile. I singolari però hanno subito dato risposte importanti al direttore tecnico Antonio Leone, assistito dal capitano non giocatore Simone Perifano, con Sansone e Organista che hanno portato a casa due punti fondamentali. Sansone ha superato per 6/4 6/2 Caratozzolo confermando il suo buono stato di forma, mentre continua il periodo positivo anche per Organista che ha rifilato un doppio 6/2 a Velardo.

Ko invece sia Liucci e che Noce. Il sannita ha lottato contro Guillermo Pablo Carry perdendo il primo set 6/2, vincendo il secondo 7/5 prima di arrendersi con l'onore delle armi al terzo quando l'avversario si è imposto per 6/3. Noce ha tenuto testa a Schilirò nel primo set trascinandolo fino al tie-break perso poi 7/4, mentre nel secondo il siciliano è riuscito a fare il break e a portare a casa il match chiudendo per 6/3.

Sul 2 a 2 sono scesi in campo contemporaneamente i doppi. Organista e Sansone sono stati superati da Carry e Schilirò per 6/4 6/2, mentre Liucci e Noce hanno messo in scena un grande tennis e un ottimo affiatamento chiudendo la pratica per 6/2 6/3 e regalando il punto del 3 a 3 al TC 2002 Cloud Finance Benevento. Il circolo sannita ha raggiunto quota 8 in classifica agguantando il CT Gaeta, e domenica, nell'ultima giornata del girone, si giocherà le proprie speranze di play off ospitando il CT Giotto di Luca Vanni, numero 195 delle classifiche ATP che per la serie B è considerato un vero lusso.