Pallamano Benevento, trionfo giallorosso al Trofeo Coni A Salerno bella vittoria della squadra mista guidata da Danilo Schipani

Domenica mattina, presso la palestra Palumbo di Salerno, si è svolto il trofeo Coni Kinder + sport 2018, riservato alla categoria Under 13. La particolarità di questa manifestazione è stata il confronto tra formazioni “miste”: atleti maschi e femmine. Sul campo della Jomi Salerno, fresca di scudetto, si sono affrontate la Pdo Salerno, l’Asd pallamano Benevento e la scuola Pallamano Valentino Ferrara.

Il primo match ha visto primeggiare i padroni di casa della Pdo, guidati dal tecnico Adele De Santis, che hanno sconfitto la scuola Pallamano Valentino Ferrara per 17 a 14.

Nella seconda partita è andato in scena il derby sannita, che ha visto la netta vittoria da parte dei ragazzi e delle ragazze di mister Schipani: 27 a 8 il risultato finale. Nonostante qualche assenza forzata, soprattutto quella del portiere titolare Verdicchio, degnamente sostituito dalla giovanissima Martina Franzese, i giallorossi hanno giocato un’ottima pallamano, mandando in gol anche le ragazzine come De Luca e Viglione.

Nell’ultima sfida, si sono affrontate PDO Salerno e Asd Pallamano Benevento; in palio c’era il primo posto. Anche in questo caso -nonostante la partita sia stata disputata subito dopo, quindi senza possibilità di recupero per i piccoli atleti- a vincere sono comunque i giallorossi che, con un netto 31 a 12, portano a casa la vittoria finale.

Bellissima manifestazione quella andata in scena a Salerno, con i ragazzi e le ragazze che si sono affrontati nel pieno rispetto delle regole dello sport, disputando tre incontri davvero avvincenti, ma soprattutto è prevalsa la felicità nel ricorrere un pallone.

La compagine del presidente Carlo La Peccerella - con la vittoria del torneo- si è guadagnata l’accesso alle finali nazionali che si disputeranno il prossimo settembre a Rimini. L’Asd Pallamano Benevento rappresenterà la Campania nella kermesse in terra romagnola, dove migliaia di giovani si sfideranno, ognuno nelle proprie discipline, in una sorta di mini Olimpiadi.

Nella stessa mattinata, presso l’impianto sportivo del rugby di Pacevecchia si è svolta la XV^ edizione della Giornata Nazionale dello Sport. A rappresentare la disciplina della Pallamano per Benevento e provincia c’era cosi come negli anni passati una delegazione dell’ Asd Pallamano Benevento: portabandiera giallorossa è stata il capitano dell’Under 19F Sara Simaldone.