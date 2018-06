Campionati Studenteschi di ginnastica: ecco i risultati Le finali si sono svolte presso la sede del Club Ginnastico Benevento

Si sono conclusi i Campionati Studenteschi 2017-2018 di Ginnastica, indetti e organizzati dall’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola della provincia di Benevento, in collaborazione con la Federazione Ginnastica d’Italia.

Alla finale provinciale, che si è svolta presso la sede dell’ASD Club Ginnastico Benevento, hanno partecipato scuole secondarie di I° e II° grado appartenenti a sei Istituti comprensivi e due Licei, per un totale di 42 partecipanti che hanno presentato i programmi tecnici del concorso femminile e maschile.

La prima parte della mattinata ha visto gli alunni impegnati nella prova del percorso ginnastico a staffetta, poi le squadre femminili hanno presentato gli esercizi collettivi a corpo libero con accompagnamento musicale.

Il pubblico ha apprezzato notevolmente le performance di squadra che hanno messo in evidenza le grandi potenzialità della ginnastica, attività sportiva finalizzata anche all’apprendimento e al miglioramento dell’espressività corporea, della musicalità e della creatività.

Emozionante la chiusura della manifestazione con la consegna degli attestati di partecipazione a tutti gli alunni/e partecipanti e le premiazioni con lettura delle classifiche stilate dalla giuria. Per il I° grado ha vinto il Campionato Provinciale l’I.C. Federico Torre di Benevento, seguito a soli 0,2 punti dall’IC Sant’Angelo a Sasso di Benevento; l’I.C. San Salvatore Telesino ha conquistato il terzo gradino del podio. Per il secondo grado il Liceo G. Guacci di Benevento si è aggiudicato il primo gradino del podio ed al secondo posto si è classificata la squadra del Liceo G. Rummo di Benevento. Seguono in classifica dal quarto posto per il I° grado: I.C. San Giorgio del Sannio, I.C. Sant’Agata dei Goti e I.C. Morcone.

Hanno presenziato alla manifestazione la Direttrice tecnica della società ospitante, Cristiana D’Anna, il Consigliere del Comitato Regionale Campania della F.G.I, Mariateresa Amato, e il Coordinatore provinciale dell’Ufficio Educazione Fisica e sportiva, Enzo Federici.