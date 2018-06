Scherma, Campionato Italiano: Boscarelli d'argento La sannita va ko solo in finale al cospetto della Fiamingo

Una stoccata dietro l’altra. Affondi da campionessa vera. Il tutto in una giornata importante dove bisognava rispondere alla poca fortuna avuta in Coppa del Mondo. Francesca Boscarelli torna a casa dai campionati italiani Sorgenia di Milano con una medaglia d’argento nella specialità della spada che pesa come se fosse d’oro.

Il motivo è semplice: perdere in finale contro Rossella Fiamingo ci può stare, soprattutto dopo un percorso importante. La sannita, che difende i colori dell’Esercito e dell’Accademia Beneventana di Scherma, si era qualificata vincendo la prima prova di qualificazione ad Erba. L’aveva fatto con personalità e da quel giorno la competizione tricolore era diventata una dei suoi obiettivi. Francesca non ha deluso le attese, ha fatto fuori la Marzani nei quarti di finale imponendosi per 15 a 11. In semifinale è salita in pedana contro la Cagnin a cui non ha lasciato scampo interpretando nel migliore dei modi l’assalto e trovando stoccate importanti e di altissima qualità. L’accesso alla finale è stata una vittoria.

Francesca si conferma tra le atlete più forti e talentuose in Italia nella specialità della spada e in futuro potrà ancora ritagliarsi un posto importante nel panorama mondiale. Se continuerà ad allenarsi con la costanza e la serenità che le ha regalato negli ultimi anni il Maestro Dino Meglio, anche Tokyo potrebbe essere un sogno realizzabile. Intanto c’è una medaglia d’argento da accarezzare dopo aver perso con la vice campionessa olimpica e due volte iridata Rossella Fiamingo, che certamente non è l'ultima arrivata.