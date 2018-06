Summer Sport 2018, Galieri: "Tante piacevoli novità" La manifestazione è giunta alla sedicesima edizione, ci sarà anche la giornata dello studente

Mancano poco meno di tre settimane al Summer Sport 2018. La manifestazione prenderà il via il prossimo 25 giugno protraendosi fino al 7 luglio nella cornice del circolo Tennis Club 2002 di via Gaetano Salvemini. Anche quest’anno le associazioni Ars Gamma e La Fenice si stanno prodigando per la buona riuscita di un appuntamento che è ormai diventato un “must” dell’estate beneventana. A svelare quelli che saranno i punti chiave del Summer Sport 2018 è Salvatore Galieri (nella foto insieme alla squadra vincitrice dell'edizione 2017, "Incas Caffè"), uno dei principali e storici fautori dell’evento nonché presidente dell’associazione Ars Gamma.

Salvatore, la sedicesima edizione si avvicina ormai a grandi passi. A che punto siamo con i preparativi?

“Come ogni anno ci stiamo dando tanto da fare insieme ai ragazzi dell’associazione “La Fenice”. La principale attrattiva sarà come sempre il torneo di basket, ma devo dire che il resto non è da meno. Puntiamo a confermare gli ottimi risultati di pubblico dello scorso anno cullando il desiderio di migliorarli. In fondo è proprio questo che alimenta la nostra passione”.

Il torneo di basket intitolato alla memoria di Giuseppe Donatiello non ha mai risparmiato emozioni, sono previste novità per quest’anno?

“Le iscrizioni sono quasi chiuse. Al momento possiamo già contare su sette squadre e siamo in attesa di chiudere per l’ottava. Siamo particolarmente felici del fatto che il torneo sia sempre più seguito non solo dagli appassionati ma anche dalle famiglie che vengono a trovarci con l’intenzione di trascorrere una serata diversa”.

Il Volley, il Laser Tag e il Calcio-Tennis completano un programma che prevede tante iniziative collaterali…

“Avremo tornei creati su misura per tutti. Al primo posto abbiamo sempre messo il divertimento, ed è con quello spirito che bisogna venire al Summer Sport, altrimenti non si evade mai realmente dalle tensioni e dallo stress. Quindi va benissimo la competizione, ma è l’aggregazione il primo vero traguardo da perseguire insieme a noi”.

E su questi binari si muove anche il torneo di basket 3 contro 3. La prima edizione svolta lo scorso anno è stata un successo, impossibile che non venga voglia di bissarla.

“E’ vero, i feedback furono decisamente positivi e la cosa più bella che riscontrammo al termine della competizione fu proprio il sorriso di chi aveva giocato. Quest’anno diverse persone ci hanno chiesto di riproporla, ma in fondo l'idea era già nei nostri piani. Anche stavolta il torneo sarà gratuito con ben quattro categorie. Under 18, Under 30, Under 40 e Over 40. Insomma, l’offerta sul basket sarà praticamente totale, considerando anche i tornei normali senior e under”.

Spostando l’attenzione sui più giovani, il progetto di alternanza scuola-lavoro in collaborazione con il Liceo Rummo prosegue a gonfie vele. Cosa puoi dirci sulla giornata dello studente del 28 giugno?

“Innanzitutto ringrazio i dirigenti del Liceo Scientifico per la consueta disponibilità. Anche quest’anno avremo ben 22 ragazzi a coadiuvarci nell’organizzazione e contemporaneamente giocare nei vari tornei con la possibilità di mettersi in gioco. Abbiamo deciso di dedicare una giornata intera agli studenti del Liceo che si cimenteranno nelle discipline del calcio-tennis, del volley, del calciobalilla e del ping pong. Al momento abbiamo quattro squadre - una per sezione - da dieci persone, ma speriamo anche in questo caso di aumentare il bacino. Diciamo che questo è un piacevole esperimento per capire se dai prossimi anni potremo allargare il giro ad altre scuole”.

Quali altre novità ci attendono?

“Alcune le sveleremo con il passare dei giorni, ma tra queste c’è sicuramente il maxi schermo con la possibilità di fruire della programmazione di Sky Tv. In tal senso mi preme ringraziare lo Sky Center Sannio Multimediale che ha mostrato grande disponibilità e gentilezza”.