Tennis: San Giorgio e TC 2002 Benevento sognano i play off Si decide tutto all'ultima giornata, entrambe giocheranno in casa. I match inizieranno alle 10:00

Tutto all'ultima giornata. Un copione degno di un thriller. Il campionato di serie B maschile di tennis sta regalando grosse emozioni. San Giorgio del Sannio e TC 2002 Benevento sono in gioco per l'accesso nei play off. I sangiorgesi hanno osservato un turno di riposo nella sesta e penultima giornata e domenica, a partire dalle 10:00, ospiteranno la capolista Eur Sporting Club per un match vietato ai deboli di cuore. Bisogna vincere altrimenti sarà difficile trovare una combinazione che regali i play off agli uomini di Michele Pepe.

Simile la situazione del TC 2002 che ospiterà domenica mattina alle 10:00 il TC Giotto di Luca Vanni, numero 195 delle classifiche mondiali e vero spauracchio per i giocatori sanniti. La squadra del direttore tecnico Antonio Leone ha bisogno di un successo per non dover attendere il risultato della sfida tra Crema e Gaeta con i lombardi che dal penultimo posto potrebbero accaparrarsi addirittura la terza piazza. Sarà una domenica da vivere col cuore in gola per i tifosi e con l'impugnatura stretta per i tennisti perché ogni punto potrebbe essere quello decisivo.