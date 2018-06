TC 2002 Benevento, i play off sono tuoi. Superato il CT Giotto Non è bastato un vero campione come Vanni a fermare i sanniti

Clamoroso a Benevento dove il TC 2002 Cloud Finance ha avuto la meglio in un match rocambolesco. Gli uomini del direttore tecnico Antonio Leone hanno compiuto una grande impresa imponendosi per 4 a 2 sul TC Giotto, squadra che ha schierato Luca Vanni (1.9) ma soprattutto numero 195 delle classifiche ATP. Più che un lusso in un torneo dove giocatori simili sono una rarità.

Il pronostico della vigilia era tutto in favore degli ospiti, ma come spesso accade, il campo ha regalato brividi ed emozioni difficili da predire.

A dare il via ad una giornata trionfale è stato Francesco Liucci che si conferma in uno splendido momento di forma e di fiducia imponendosi per 6/2 6/3 su Pecorella. In vantaggio 1 a 0, il buon pubblico presente nel circolo di via Gaetano Salvemini ha potuto applaudire la vittoria di Umberto Sansone contro Cecchi per 6-3. Una partita vinta grazie alla capacità di soffrire soprattutto nel secondo set quando ha dovuto rincorrere l’avversario che in avvio gli aveva strappato il servizio, per poi spuntarla in un lungo ma avvincente tie-break che ha regalato ai sanniti il doppio vantaggio.

Un 2 a 0 messo subito in discussione da Raffaelli che si è sbarazzato di Saccone per 6-4 6-1. Poco dopo è arrivato il 2 a 2 ad opera di Luca Vanni che ha dovuto soffrire e non poco contro un Noce in grande giornata. Il tennista che da questa stagione difende i colori per TC 2002 Cloud Finance, ha perso il primo set 6/4 ma nel secondo non si è mai dato per vinto, ha lottato su ogni palla ed è riuscito a restare attaccato all’avversario fino al tie-break quando è riuscito a sorprenderlo. Vanni si è ritrovato a dover giocare il terzo set e a quel punto esperienza e mestiere gli hanno permesso di regalare il secondo punto al CT Giotto con un largo 6/2.

Il confronto si è deciso nei doppi dove è accaduto di tutto. In contemporanea sono scese in campo le coppie Sansone-Saccone contro Raffaelli e Bulletti, e Liucci-Noce che hanno affrontato Vanni-Pecorella. Nel corso della prima sfida, sul risultato di 2 a 0 per i sanniti, Raffaelli ha scagliato una pallina fuori dal campo beccandosi un classico warning a cui è seguita una bestemmia che da regolamento è punita con la squalifica. Evento che ha clamorosamente cambiato la situazione col TC 2002 Cloud Finance che si è ritrovato sul 3 a 2 e il CT Giotto che con un pareggio non avrebbe più potuto agguantare il primo posto. A quel punto la coppia Vanni-Pecorella, che era sotto 4 a 1 con Noce e Liucci, ha deciso di ritirarsi con i sanniti che hanno incassato il quarto punto di giornata che significa qualificazione ai play off con una sfida da dentro o fuori, da giocare domenica prossima, lontano dalle mura amiche. I play off però significano soprattutto salvezza anticipata, quello che era l’obiettivo del circolo sannita.