Commercialisti sanniti campioni d'Italia Il Campionato di calcio ha ancora arriso ai giallorossi nella finale di Capo d'Orlando

Sanno far ben di conto, ma sanno anche giocare bene al calcio. I “Dottori Commercialisti ed esperti contabili” di Benevento sono per l'ennesima volta Campioni d'Italia. Hanno battuto il Catania nella finale di Capo d'Orlando dopo i calci di rigore e si sono presi l'ambito trofeo. I Commercialisti sanniti erano giunti in finale battendo il Salerno per 2 a 0. Scontata la dedica per questa vittoria che è stata per l'indimenticato presidente dell'Ordine di Benevento, Giovanni Cuomo. Il Campionato, anche quest’anno, ha visto la partecipazione di numerosi colleghi, circa 800, che hanno dato vita a un torneo a gironi con 23 squadre rappresentative di 23 ordini professionali (Palermo, Catania, Messina, Siracusa, Latina, Frosinone, Caserta, Napoli, Roma, Bari, Bari2, Foggia, Avellino, Trani, Nola, Salerno, Nocera Inferiore, Benevento, Vallo della Lucania, Milano, Bergamo, Massa Carrara, Modena e Parma ). Alla fine per la sesta volta da quando viene disputato, il Campionato è stato vinto dall'Ordine di Benevento.