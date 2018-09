Terza e Quarta categoria: i vincitori del torneo di Morcone grande successo di partecipazione per il torneo di tennis divenuto un classico nel Sannio

Fabrizio Perrella, di Bojano, e tesserato con l’A.T. Campobasso e Sara Milanese, avellinese, tesserata con il Tc 2002 di Benevento si impongono nel Decimo Torneo Città di Morcone organizzato dal Tennis Club Morcone, diretto dal presidente Girolamo Iacobelli, con il patrocinio del Comune di Morcone. Questi i risultati. Finale tabellone femminile 4.nc/4.1 Ludovica Ciampitti b . Lara Colavecchia 6 /1 7/5 entrambe tesserate con l’AT Campobasso. Finale tabellone maschile 4.n/4.4 Giuseppe Lambiase (Tennis New Age) ) b. Paolo Cioccia (Tc La Baita). Finale 4.3/4.1 Raffaele Della Penna (Tc Morcone) b. Stefano Principe (TC 2002) 6/2 6/2. Finale di III categoria maschile Fabrizio Perrella (AT CB b. Cicchetti Simone (TC Olimpia Irpinia) . Finale di III categoria femminile Milanese Sara (TC 2002) b. Salvati Viviana (Avellino Tennis Accademy). Alle premiazioni con la partecipazione del vice presidente regionale Antonio Leone, il delegato del Coni provinciale Mario Collarile, il delegato provinciale Fit Massimo Raffio, in rappresentanza del Comune di Morcone l’Assessore allo Sport Giulia Ocone e la delegata allo sport Annamaria Perugini.