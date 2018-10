Europei karatè, argento e bronzo per due atleti beneventani Secondo e terzo posto, a Malta, per Manuel Carolla e Giulia Tartaglia Polcini

I giovani atleti beneventani Giuseppe Ferravante, Giulia Tartaglia Polcini, Camilla Pirozzi, Manuel e Nicholas Carolla hanno partecipato, dal 24 al 28 ottobre, al campionato europeo di karatè

organizzato a Malta dalla WUKF.

In particolare, Ferravante, Tartaglia Polcini e Carolla, allenati dal Maestro Ennio Carolla, DT maestro Nicola Miccolupi, sono stati convocati dalla Federazione Italiana di Karatè CKI a rappresentare i colori azzurri ed hanno dato ulteriore prova, sul campo, di innegabile bravura e preparazione.

La giovane Giulia Tartaglia Polcini ha conseguito la medaglia di bronzo nella specialità Kumite' individuale femminile e Manuel Carolla la medaglia d’argento nel kumite' a squadre.

Giuseppe Ferravante, Camilla Perozzi e Nicolas Carolla, invece, si sono dovuti arrendere ad un passo dalle finali.

Tutti gli atleti, che nella trasferta sono stati accompagnati dal maestro Ennio Carolla, fanno parte della scuola di karate SCK di Benevento, che costituisce ormai un punto di riferimento della nobile arte marziale del Karate' in Italia.

Alla società ed a tutti i giovani atleti gli auguri ed il giusto plauso per aver portato, ancora una volta, a costo di innegabili sacrifici, la bandiera del Sannio e dell'Italia tutta, a così alti livelli.