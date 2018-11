Pallamano, nuovo prestigioso incarico per Gino Schipani Il papà dell'handball sannita referente a Scienze Motorie a Campobasso

Una storia infinita, che non sembra avere la parola fine e soprattutto ricca di grandi soddisfazioni personali e successi quella di Gino Schipani con lo sport ed in particolare con la pallamano. Il professore sannita che è stato il papà dell'handball a Benevento negli anni 70-80 con una serie incredibile di risultati e promozioni, è ahncora sulla cresta dell'onda a dispetto degli anni, addirittura a livello extra-regionale.

Schipani, infatti, è stato nominato referente della Federazione Italiana Pallamano presso l'Università degli Studi di Campobasso facoltà di Scienze Motorie per l'anno accademico in corso. Si tratta di un progetto triennale abbastanza ambizioso ed inedito per un ruolo che è particolarmente ambito. Schipani, comunque, continua a dare il suo contributo di grande competenza anche nel Sannio, a livello giovanile, dove è stato sempre all'avanguardia con il sodalizio Handball Benevento.