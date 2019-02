"Imbriani non mollare", sarà finanziato un centro in Tanzania I ragazzi della Curva Sud parteciperanno in maniera attiva al progetto

A sei anni esatti dalla triste scomparsa di Carmelo Imbriani, continuano senza sosta le iniziative di solidarietà a suo nome promosse dall'associazione "Imbriani non mollare". Come noto nella giornata di domani, in occasione della sfida tra Benevento e Cittadella, la Curva Sud realizzerà una coreografia per onorare la memoria del compianto capitano. Nel corso della giornata verranno anche venduti tanti gadget, il cui ricavato servirà per realizzare un centro sportivo nell'area adiacente all'Ospedale "San Gaspare" di Itigi, nel distretto di Singida in Tanzania. L'obiettivo è quello di permettere a tutti, soprattutto ragazzi e giovani, di avere accesso all'impianto e creare nuovi posti di lavoro per la popolazione locale.

Inutile dire che si tratta di una iniziativa lotevole alla quale i tifosi del Benevento parteciperanno, come d'abitudine, in maniera attiva.