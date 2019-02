Shinken Benevento, giornata trionfale a Salerno I ragazzi del maestro Campolattano hanno portato a casa tante medaglie

Domenica 10 Febbraio, presso "Palatulimieri" di Salerno, si sono svolti i Campionati Regionali FESIK di Kata 2019.

La Shinken Benevento, guidata dal Maestro Campolattano Danilo (Campione Europeo in Carica per il secondo anno consecutivo), si è piazzata al 3° posto nella classifica per Società. I 31 ragazzi della Shinken seguendo le orme del Maestro, conquistano ben 9 Titoli di Campione Regionale, 6 Medaglie d'Argento, 8 Medaglie di Bronzo più 3 Medaglie d'oro alla Coppa Regionale e 2 Medaglie di Bronzo alla Coppa Regionale. Bellissima è stata la prova di Kevin Carbone, ragazzo sordocieco, giunto presso la Shinken Benevento grazie alla Onlus Lega del Filo d'Oro. Magnifica prestazione da parte dell'atleta sannita che conquista il Titolo di Campione Regionale nella sua Categoria. Flavio Mignone si conferma Campione Regionale nella categoria Cadetti. Bella lotta tra i piccoli della categoria 6/8 anni che dominano il podio in una categoria di quasi 30 ragazzi. Il piccolo Daniele Vjsotskyy conquista il titolo avanti ai suoi compagni Leonardo Carluccio e Diego Del Basso. Grandissimo infine è stato lo scontro per il titolo nella categoria Junior, dove Francesco Verdicchio perde lo spareggio per il 1° e 2° posto contro il compagno Dylan Volpicelli.

Di seguito tutti i risultati:

9 Campioni Regionali

-Dylan Volpicelli, categoria Junior/Senior, Cinture Nere

-Flavio Mignone, categoria Cadetti, Cinture Nere

-Mario Giordano, categoria 13/14anni, Cinture Marroni/Nere

-Alessandra Mignone, categoria Junior/Senior Femminile, Cinture Blu/Marroni

-Daniele Vjsotskyy, categoria 6/8 anni, Cinture Gialle/Arancio

-Ilenia Cavalieri, categoria 6/8 anni Femminile, Cinture Gialle/Arancio

-Kevin Carbone, categoria Diversamente Abili

-SQUADRA (Volpicelli/Mignone A./Verdicchio), categoria Junior/Senior

-SQUADRA (Vjsotskyy/Carluccio L./Ranauro), categoria 6/8 anni

6 Medaglie d'Argento

-Francesco Verdicchio, categoria Junior/Senior, Cinture Nere

-Emanuele Tavino, categoria Cadetti, Cinture Nere

-Alessandra Mignone, categoria Junior/Senior Femminile, Cinture Nere

-Leonardo Carluccio, Categoria 6/8 anni, Cinture Gialle/Arancio

-Domenico Ricci, categoria 11/12 anni, Cinture Bianche

-SQUADRA (Vjsotskyy/Carluccio E./Rapuano), categoria 9/11 anni

8 Medaglie di Bronzo

-Alessandro Mignone, categoria Junior/Senior, Cinture Nere

-Virginio Pastore, categoria Junior/Senior, Cinture Blu/Marroni

-Ercole Carluccio, categoria 9/10, Cinture Verdi/Blu

-Nazareno Cardone, categoria Cadetti, Cinture Gialle/Arancio

-Diego Del Basso, categoria 6/8 anni, Cinture Gialle/Arancio

-Giuseppe Iannasso, categoria 11/12 anni, Cinture Bianche

-SQUADRA (Tavino/Mignone F./Pizzi), Categoria Junior/Senior

-SQUADRA (Bovio/Cavalieri/Del Basso), categoria 6/8 anni

Coppa Regionale

-Giuseppe Pagliuca, categoria Cadetti, Cinture Blu/Marroni, 1° Class.

-Mattia Rapuano, categoria 9/10 anni, Cinture Gialle/Arancio, 1° Class.

-Lorenzo Ranauro, categoria 6/8 anni, cinture Gialle/Arancio, 1° Class.

-Vincenzo De Siena, categoria 6/8 anni, cinture Gialle/Arancio, 3° Class.

-Francesco Balletta, categoria 9/10 anni, cinture Gialle/Arancio, 3° Class.

IMG 8: VJSOTSKYY DANIELE, CARLUCCIO LEONARDO, RANAURO LORENZO - squadra campione regionale

IMG 23: MARIO GIORDANO - campione regionale

IMG 62: DYLAN VOLPICELLI - campione regionale

IMG 87: FLAVIO MIGNONE - campione regionale

IMG52104974: DANILO CAMPOLATTANO E DANIELE VJSOTSKYY CAMPIONE REGIONALE