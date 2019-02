Fiocco azzurro in casa Benevento, gli auguri delle Streghe Le felicitazioni da parte del sodalizio sannita

La notizia della nascita del piccolo Jacopo Palermo, secondogenito di Diego a Valentina, ha "mobilitato" tutti gli sportivi sanniti che in breve tempo hanno formulato i migliori auguri ai genitori e al presidente Vigorito che è diventato nonno per la quarta volta. Si accoda alle felicitazioni anche il sodalizio delle Streghe, compagine di calcio femminile affiliata al Benevento Calcio. Il presidente, i dirigenti, i tecnici e le calciatrici desiderano esprimere tutta la propria gioia per il nascituro, augurandogli le migliori fortune con un caloroso abbraccio ai genitori e, ovviamente, a Oreste Vigorito.