Benevento, al Vigorito ha vinto lo sport Scene inedite nel corso della sfida con il Pescara con l'unione tra calcio e rugby

Calcio e Rugby sono due sport totalmente diversi, tanto che spesso i "seguaci" dell'uno o dell'altro vanno in contrasto su quale sia il migliore. Ovviamente sono comportamenti da stigmatizzare, considerato che un vero animo sportivo ama qualsiasi disciplina a prescindere dal seguito, al di là delle passioni personali. Ieri sera al Vigorito ha trionfato questo aspetto. A Benevento le realtà più importanti sono senza dubbio il Benevento Calcio e il Rugby Benevento, con quest'ultimo che milita nel campionato di serie A. Entrambe sono legate saldamente da Oreste Vigorito, il quale è anche presidente onorario del sodalizio biancoceleste oltre che maggiore sponsor dello stesso. Forse può essere definito anche come uno dei pochissimi dirigenti che riesce a unire due società sportive in un modo così importante e tangibile. Nel corso di Benevento - Pescara, tantissimi ragazzi che giocano a Rugby hanno avuto modo di vivere emozioni uniche al Vigorito entrando in campo con le squadre ed esibendosi tra il primo e il secondo tempo, raccogliendo gli applausi dei tifosi giallorossi. E, siamo pronti a scommetterci, possiamo ritenere questa iniziativa come un unicum nel suo genere, perché mai prima d'ora si era vista un'amalgama così evidente tra i due sport nel corso di un evento calcistico. A confermarlo è stato anche Rosario Palumbo ai nostri microfoni: "Siamo davvero felici. I bambini sono entusiasti di quanto vissuto. Ringrazio il Benevento Calcio, in particolare il presidente Vigorito e tutti i suoi collaboratori. Invitiamo ufficialmente i giallorossi al torneo di Rugby che comincerà il prossimo 5 maggio, in modo da ricambiare la splendida ospitalità".

E' chiaro che emozioni così belle sono destinate a continuare.