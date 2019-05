Volare promossa in B2, Lauro: "Complimenti vivissimi" Il delegato allo sport: "Una squadra sannita nel campionato nazionale è un orgoglio"

Enzo Lauro, delegato allo sport del Comune di Benevento, in una nota ha voluto esprimere i complimenti, suoi e dell'amministrazione per la splendida stagione della squadra di volley cittadina, la Volare, che ha conquistato la promozione in B2: “Desidero esprimere, anche a nome dell’Amministrazione comunale, vivissime felicitazioni alla società di pallavolo femminile Contrader Volare che, com’è noto, ha conquistato la promozione in Serie B2. Un meritato traguardo che giunge al termine di una stagione esaltante (vedi anche il secondo posto nella “Final Four” di Coppa Campania) e che consente alla pallavolo sannita di tornare ad annoverare una squadra nel campionato nazionale di B2. Complimenti, quindi, al presidente Aldo Quarantiello e ai suoi collaboratori per il prestigioso traguardo raggiunto”.