Karate, Campolattano trionfa ai campionati italiani con 4 ori Grande soddisfazione per la Shinken Benevento all'RDS Stadium di Rimini

Presso l'RDS Stadium di Rimini, si è svolto il Campionato Italiano Agonisti FESIK 2019 . Circa 870 iscritti, 108 Società presenti, si sono sfidati nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 Maggio. La Shinken Benevento è stata presente all'evento. Buone le prestazioni da parte di Giuseppe Pagliuca e Dylan Volpicelli che salgono a podio avendo ancora ampi margini di crescita. Buone anche le prestazioni di Flavio Mignone e Emanuele Tavino per al loro primo approccio nel campionato Agonisti. Purtroppo non riescono con le loro prove ad accedere alla fase finale. Spettacolare è stata la prestazione del Maestro della Shinken, Danilo Campolattano, che non delude le aspettative conquistando ben 4 Ori!

Una medaglia d'oro è arrivata nella categoria a Squadre con i compagni di Nazionale Lippo e Bonetti, le altre tre nelle categorie individuali Shotokan, All Styles, All Age.

Di seguito tutti i risultati:

Danilo Campolattano,

- 1° Classificato, CAMPIONE ITALIANO

Categoria Seniores Shotokan, Cinture Nere

- 1° Classificato, CAMPIONE ITALIANO

Categoria Seniores All Styles, Cinture Nere

- 1° Classificato, CAMPIONE ITALIANO

Categoria All Age Shotokan, Cinture Nere

- 1° Classificato, CAMPIONE ITALIANO

Categoria Squadre Maschil

Giuseppe Pagliuca,

- 2° Classificato Coppa Italia

Categoria Cadetti, Cintura Blu/Marrone

Dylan Volpicelli,

- 4° Classificato Campionato Italiano

Categoria Juniores, Cinture Nere