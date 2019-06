Universiadi, il suggestivo arrivo della fiaccola in città Otto tedofori l'hanno portata dal Teatro Romano all'Arco di Traiano

Tre chilometri di suggestione. Perchè quella fiaccola che ricorda le Olimpiadi non può che scuotere i sentimenti di chi la vede percorrere i i luoghi della propria anima. La 30a Universiade, quella che si svolge a Napoli, ma vede protagonista anche Benevento, si è aperta ufficialmente anche per il capoluogo sannita. 8 tedofori ad alzare la fiaccola, a scambiarsela dal Teatro Romano all'Arco di Traiano tra ali di folla festanti e gioiose. Perchè lo sport è questo: gioia di vivere e voglia di partecipare. Uno dopo l'altro si sono passati il testimone l'ex pugile Domenico Meccariello, i giocatori di Rugby, Alessandro Valente e Giovanni D'Onofrio, il campione di marcia Teodorico Caporaso, il campione italiano di salto in lungo Marco Tremigliozzi, il calciatore Alessandro Bruno, la campionessa europea di scherma Francesca Boscarelli, con l'ultimo tratto fino all'Arco di Traiano insieme a Rossana Pasquino, campionessa europea paralimpica di Spada. Ad accogliere la fiaccola c'erano le Istituzioni locali e il Comitato Organizzatore di Napoli 2019.

Ora si può attendere il via alla parte agonistica, le partite di calcio, maschile e femminile, in programmaal Ciro Vigorito e quelle di pallavolo che si giocheranno nel civettuolo Palatedeschi. In provincia, a Durazzano, nell'impianto sportivo Asd Tiro a Volo Zaino, si terranno le gare di Tiro a Volo.

Nella foto Taddeo, Marco Tremigliozzi passa la fiaccola ad Alessandro Bruno nel magnifico scenario della Chiesa di S. Sofia