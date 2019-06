Karate, Campolattano campione del mondo nella Kata Shotokan Grande soddisfazione per l'atleta sannita. Medaglia d'argento per Livia Savignano nella Kumite

Dal 20 al 23 Giugno 2019, si è svolto il Campionato del Mondo WUKF a Bratislava, capitale della Slovacchia. Ben 2219 Atleti, di 85 Federazioni provenienti da 41 Paesi di tutto il Mondo. La FESIK, (Federazione Educativa Sportiva Italiana Karate) ha preso parte all'evento, piazzandosi al 6° posto nel Medagliere Generale come prima Federazione Italiana, dietro a Romania, Slovacchia, America, Republica Ceca e Inghilterra.

Due i Sanniti convocati dalla Nazionale Italiana per questa trasferta: Livia Savignano e Danilo Campolattano che si allenano sotto la guida dei Maestri Maurizio Ferri e Antonio Campolattano. Superate con successo le fasi eliminatorie nelle giornate di giovedì, venerdì e Sabato, i ragazzi affrontano nella giornata di Domenica le fasi Finali.

Livia Savignano dopo aver battuto in semifinale una delle atlete più forti della competizione per 7-2, vede sfuggire il titolo nella categoria Kumite - 55 kg, contro un'atleta rumena per un arbitraggio non all'altezza. Un vero peccato perchè avrebbe meritato la vittoria!

Danilo Campolattano, dopo un secondo posto Kata Team e un terzo posto nel Kata Open, riesce a vincere il titolo mondiale di Kata Shotokan Seniores, lasciando al secondo posto l'atleta rumeno.

I due ragazzi ora si concederanno un po' di relax per poi riprendere gli allenamenti presso la Eden Center di Montesarchio e la Forumgym di Benevento, in vista del prossimo Campionato Europeo che si svolgerà in Danimarca a fine Ottobre.