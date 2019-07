Benevento, confermata la 9^ edizione del torneo "Ciro vive" Vedrà la partecipazione delle scuole calcio e si giocherà a Cretarossa

E' confermato lo svolgimento della nona edizione del "Ciro vive", importante torneo calcistico che da anni ricorda la figura del compianto Ciro Vigorito, dirigente del Benevento Calcio scomparso nel 2010. A organizzare il tutto nei minimi particolari sarà, come sempre, Salvatore Giardiello che è già al lavoro da tempo per dare vita a un evento all'altezza delle aspettative. A partecipare saranno le formazioni delle scuole calcio che si affronteranno sui campi di Cretarossa. Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori novità. Intanto nel pomeriggio è comparso uno striscione nei pressi della sede del Benevento Calcio, raffigurante Ciro Vigorito con la scritta: "Il tuo ricordo non verrà mai dimenticato... verrai sempre onorato... Ciro vive". Una frase che racchiude pienamente lo spirito del torneo ideato da Giardiello.