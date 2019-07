Coni: quante stelle per gli sportivi sanniti Stella d'oro al Centro Schermistico Sannita e 9 stelle d'argento

Il CONI Nazionale per il 2019 ha assegnato le seguenti Benemerenze agli sportivi sanniti: Stella d’Oro al Centro Schermistico Sannita; Stelle d’Argento a Cosimo Galliano per la pesistica e Davide Fragnito per il Badminton; Stelle di Bronzo al Sannio Club 89 per la ginnastica e al Tiro a Segno di Benevento, ad Alfredo D’Oro per le bocce, a Rosario Palumbo per il Rugby, a Giulio Iacoviello per il Calcio, ad Achille Antonaci per l’US Acli; Palma d’Argento al Merito Tecnico a Cristiana D’Anna per la ginnastica; Medaglia di Bronzo al Valore Atletico ad Antonio Boscia per la pesca sportiva.

Le Benemerenze saranno consegnate nella Festa delle Stelle al Merito Sportivo del CONI di Benevento, che quest’anno giunge alla sua XXV edizione, programmata per lunedì 18 novembre nell’Aula Magna dell’Università “Giustino Fortunato” di Benevento.

Nel corso della cerimonia l’Università “Giustino Fortunato” consegnerà il premio “Fortunato d’Oro” ad una propria studentessa, Maria Varricchio, per il tiro a segno specialità pistola 10 metri juniores, medaglia di bronzo alle Universiadi, oro in Coppa nel Mondo nella gara a squadre e Campionessa Italiana assoluta.

Ai complimenti del Presidente Nazionale Giovanni Malagò si aggiungono quelli del Delegato Provinciale CONI Mario Collarile, particolarmente fiero per i successi dei dirigenti sportivi, dei tecnici e degli atleti sanniti, che continuano a farsi valere nel rispetto dei valori dello sport.