Olimpia Volley e Accademia, test match a San Salvatore Questa sera importante amichevole per le due formazioni

Questa sera la squadra giallorossa sarà nuovamente impegnata a San Salvatore Telesino contro l'Olimpia Volley dopo il primo test match di qualche settimana fa sempre contro le telesine.

A poco più di due settimane dall'inizio del campionato, l'Accademia ha l'opportunità di verificare i progressi raggiunti dopo il primo mese di lavoro contro una squadra di categoria superiore e, tra l'altro, di alto livello per la categoria. Un impegno quindi importante e che precede di pochi giorni il debutto ufficiale delle giallorosse sabato 5 Ottobre a San Giorgio del Sannio in Coppa Campania.

Questa settimana infatti la gara di giovedì sera ad Avella tra ASD Primavera e DP Noleggi SG Volley darà il via alla competizione che vedrà di scena l'Accademia sia sabato 5 contro la formazione sangiorgese, come appena detto, che sabato 12 a Benevento contro quella napoletana. Al termine delle tre gare solamente la prima classificata del girone guadagnerà il passaggio al turno successivo.

Una settimana importante per l'Accademia, quindi, quella appena iniziata, al termine della quale sarà possibile avere un quadro più preciso del livello raggiunto dalla squadra e dei correttivi da apportare in fretta in vista poi del debutto in campionato previsto per sabato 19 ottobre contro l'Ottavima Napoli.