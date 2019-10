Miwa Benevento, pronti per un campionato da protagonista Gli uomini di coach Annecchiarico esordiranno contro il Basket Parete

Tutti in campo. Finalmente si ricomincia. Nel prossimo week end torna la palla a spicchi. Nel girone unico della Serie C Silver c’è anche la Miwa Cestistica Benevento, club capace negli ultimi due anni di riportare il pubblico sannita al Pala Parente per assistere ad un match di pallacanestro.

E’ questo il grande merito della famiglia Zullo che da quando ha preso il comando della società ha disegnato un progetto intelligente e sostenibile che mira alla crescita costante dell’attività giovanile, di quella seniores e anche del seguito che per una squadra è linfa vitale.

Coach Annecchiarico è il filo di congiunzione col passato ed è la guida esperta per affrontare insieme e nel migliore dei modi l’immediato futuro. Il preparato trainer sannita conosce bene la categoria. Sa cosa dovranno fare i suoi ragazzi che hanno l’importante compito di lottare per il traguardo più importante.

La Miwa Benevento è la favorita assoluta per la vittoria di un campionato dove tutti gli avversari faranno carte false per strappare punti agli uomini di coach Bruno Annecchiarico. La prima uscita ufficiale è in programma domenica alle 18:00 al Pala Parente contro il Basket Parete. Sarà il primo esame per i sanniti. La prima occasione per vedere a che punto è il progetto tecnico. Tutti si attendono vittorie e spettacolo. Ma nello sport e in particolare nella pallacanestro, nulla è scontato. Tutto va conquistato. La Miwa Benevento ha fame ed è pronta a mettersi in gioco per non deludere gli appassionati sanniti.