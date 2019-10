Pallamano, A2: sabato comincia la stagione del Benevento Il gruppo C è iniziato in ritardo rispetto agli altri due, c'è tanta Sicilia e occhio alla Puglia

Il countdown è agli sgoccioli. Nel week end si parte. Il campionato di A2 di pallamano è già iniziato per le squadre del girone A e del girone B, mentre il gruppo sud sarà l’ultimo a dare il via alle ostilità. Il momento tanto atteso è ormai arrivato. Adesso si fa sul serio. Rispetto agli altri due giorni possiamo parlare di raggruppamento in tono minore con sole otto squadre. Ma per le società sarà comunque dispendioso visti i tanti km da macinare.

In corsa per un posto nelle zone alte della classifica c’è anche la Pallamano Benevento al suo secondo campionato consecutivo in questa categoria. I sanniti affronteranno vecchi rivali come la Teamnetwork Albatro Siracusa, con cui sono andate in scena sfide al cardiopalma; il Cus Palermo, l’Alacamo e Noci. Un girone che ha il sapore della vecchia serie A, quella divisa in tre raggruppamenti.

Il Benevento inizia sabato alle 18:00 a Teramo, mentre ad aprire le ostilità saranno Cus Palermo e Darwin Tech Mascalucia già alle 16:00 nel primo derby siciliano. Alle 18:30 ancora sfida tra squadre siciliane con Alcamo-Teamnetwork Albatro Siracusa, a seguire la sfida tutta pugliese tra Noci e Putignano. Si annuncia un campionato emozionante dove il fattore campo potrebbe fare la differenza.

Gli uomini di Jaska Boglic (nella foto), arrivato questa estate sulla panchina giallorossa, sono reduci dalla vittoriosa amichevole contro la Genea Handball Lanzara che prenderà parte al campionato di serie B. L’allenatore croato è stato scelto per far crescere i giovani talenti sanniti e dare loro la disciplina che contraddistingue la scuola croata che impone regole senza tappare le ali al talento.

Boglic è un profondo conoscitore della pallamano avendo avuto una bella carriera da giocatore che l’ha portato anche in Italia, precisamente a Merano. Quella sannita è una squadra piena di giovani che in campo sarà capitanata da Antonio Chiumiento, che ha ricevuto i gradi di leader dopo aver fatto esperienza in questi ultimi anni nel massimo campionato italiano.