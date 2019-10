Pallamano, A2: Benevento di scena a Teramo Esordio in campionato per i giallorossi, prima ufficiale per il tecnico croato Boglic

L'attesa è terminata. Finalmente iniziano le ostilità. Il primo match stagionale per la Pallamano Benevento sarà in trasferta. Precisamente sul campo dei Lions Teramo. Squadra con ambizioni importanti. Punta direttamente a uno dei primi quattro posti. Così come il Benevento di Jaska Boglic. Entrambe vogliono lottare per l'alta classifica e dovranno fare i conti soprattutto con due squadre blasonate come Siracusa e Noci.

Almeno sulla carta sembrano essere loro le contendenti alla corsa al vertice. Benevento e Teramo potranno inserirsi? Ce lo dirà il campo. La prima risposta ce la fornirà la sfida di sabato pomeriggio alle 18:00. In terra abruzzese i giallorossi dovranno subito dimostrare di che pasta sono fatti. Aver investito su un tecnico straniero di buon livello è un chiaro messaggio di una società ambiziosa che ha un progetto legato ai giovani del territorio. Boglic però ha bisogno di tempo. Non basta il pre campionato per trovare i meccanismi giusti. Tutte le squadre del girone C sono penalizzate dal numero esiguo di formazioni che prenderanno parte al campionato.

Solo otto le squadre al via. Poche le partite, tante le settimane morte dove i tecnici potranno lavorare sui giocatori, ma le partite sono quelle dove si imparano più cose. Boglic e gli altri tecnici dovranno superare anche questa difficoltà. Bisognerà essere bravi a farsi trovare pronti nel momento giusto. Il fattore casalingo potrebbe fare la differenza. E' per questo che il Benevento se vuole lottare per il vertice deve cominciare bene ed espugnare Teramo.