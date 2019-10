Miwa Benevento, l'avventura inizia contro la Pol. Parete Grande attesa per l'esordio in campionato domenica alle 18:00 al Pala Parente

Ai nastri di partenza il campionato il campionato di Serie C Silver 2019/2020 della Miwa Energia Cestistica Benevento che Domenica 6 Ottobre alle 18:00 affronterà la Polisportiva Basket Parete.

Una sfida subito importante per i “Cinghiali” di Coach Annecchiarico che troveranno al PalaParente una delle formazioni più complete ed ostiche dell’intero campionato campano. Il team casertano, infatti, ha conservato l’ossatura della precedente stagione aggiungendo tasselli di spessore come l’ex Miwa Energia Marco Carbone.

I sanniti, d’altro canto, recuperano gli infortunato Requena e Parrillo potendo così contare sull’intero roster senza nessuna complicazione. In particolare, l’argentino è pronto al 100% mentre Parrillo sarà disponibile dopo un intenso ciclo di riabilitazione ben condotto dallo staff medico della Miwa.

“Siamo prontissimi e non vediamo l’ora di poter iniziare questa nuova stagione - tuona il Capitano Luciano Rusciano - ricca di sfide ma anche di enorme entusiasmo. Sin dall’inizio della preparazione estiva la testa è stata sempre a questo giorno, vogliamo iniziare e far bene al cospetto del nostro pubblico. Spero siano tantissimi a tifare Miwa, abbiamo bisogno di loro”.

L’appuntamento è dunque per Domenica 6 Ottobre alle ore 18:00 al PalaParente di Benevento per Miwa Energia Cestistica Benevento - Polisportiva Basket Parete, valida per la prima giornata del campionato Serie C Silver Campania.