Coppa Campania, prima uscita ufficiale per l'Accademia Giallorosse di scena a San Giorgio del Sannio alle 19:00

Alle ore 19.00 di questa sera la squadra allenata da mister Ruscello sarà di scena al Palasport di San Giorgio del Sannio contro la SG Volley. A bagnare il debutto stagionale dell'Accademia sarà quindi un derby, un dato curioso visto che, a differenza delle ultime due stagioni in serie c, quest'anno non ci saranno impegni cittadini per le giallorosse.

La gara è valevole per la seconda giornata della Coppa Campania: giovedì scorso si è già disputata la prima gara delle tre di questo girone che ha visto la ASD Primavera Avella superare la SG Volley con in punteggio di 3-1. A prescindere dal risultato di stasera, quindi, sarà poi proprio l'ultima giornata tra Accademia e ASD Primavera, che si giocherà al Rampone sabato 12 Ottobre, a definire la capolista del girone e, quindi, la squadra che passerà alla fase successiva.

Nonostante non si tratti di una gara di campionato, c'è comunque tanta emozione in casa giallorossa e, come ogni debutto, anche un pizzico di tensione. Dopo settimane di allenamenti adesso è giunto il momento dei primi veri riscontri del campo e pertanto la gara di questa sera sarà importante soprattutto per testare il livello raggiunto dalla squadra.