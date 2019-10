Pallamano Benevento ko all'esordio a Teramo Giallorossi superati 24 a 22, sabato prima casalinga contro la forte compagine del Noci

Esordio amaro per la Pallamano Benevento nel campionato 2019-2020 di serie A2. Gli uomini del tecnico croato Jaska Boglic sono stati battuti al Pala Sannicolò di Teramo per 24 a 22. Che si trattasse di un match complicato si sapeva, inoltre la prima uscita ufficiale è sempre un test molto delicato. Questa tesi è stata confermata perché entrambe le squadre, che non si sono mai risparmiate, devono ancora oleare bene i meccanismi.

L’agonismo in questa sfide fa la differenza e come avevamo anche scritto nella presentazione della gara, in un campionato del genere il fattore campo può fare la differenza. Giallorossi battuti 24 a 22 e rimandati all’esame Noci di sabato prossimo al Pala Valentino Ferrara.

Partire bene in un torneo con sole otto squadre al via era fondamentale. Non sono arrivati punti dalla trasferta di Teramo ma qualche indicazione su cui lavorare nel corso della settimana. Boglic dovrà fare anche da psicologo in vista di un match così importante. Le occasioni sono poche e vanno sfruttate, ecco perché Teramo può gioire avendo battuto una delle dirette concorrenti per l’assalto ai primi quattro posti della classifica.

Dagli altri campi arrivano messaggi importanti. Alcamo ha battuto la Teamnetwork Albatro Siracusa 31 a 29, mentre nell’altro derby siciliano a spuntarla è stato il Cus Palermo che ha superato per 31 a 27 la Darwin Tech Mascalucia. Vittoria interna anche per Noci nella sfida tutta pugliese con Putignano. 31 a 22 nel match meno equilibrato di questo primo turno di campionato dove il fattore campo ha fatto la differenza.