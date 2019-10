Miwa Benevento, personalità ed esperienza regolano il Parete Sanniti vittoriosi, Moccia e compagni lanciano un chiaro messaggio ai rivali per la promozione

Un Pala Parente caldo e pieno ha salutato con gli applausi l’esordio in campionato della Miwa Cestistica Benevento. La squadra di coach Bruno Annecchiarico, che prende parte al campionato di serie C silver, ha battuto nettamente la Polisportiva Basket Parete per 89 a 69.

L’avvio di match però non è stato tutte rose e fiori. I casertani sono partiti forti. Hanno sfruttato i possessi offensivi tirando con percentuali alte nei tiri da tre punti chiudendo avanti il primo periodo di gioco (17-20). Ma col passare dei minuti la Miwa ha preso le misure giuste. La difesa organizzata di coach Annecchiarico ha limitato al massimo i tiratori ospiti e con ribaltamenti puntuali ed efficaci è arrivato prima il sorpasso nel punteggio e poi l’importante break che ha mandato le squadre all’intervallo lungo sul 47 a 35.

Alla prima di campionato, quando la condizione non è ancora al meglio, conta tanto gestire i momenti e la Miwa Cestistica Benevento ha saputo farlo al meglio. La Polisportiva Parete ha provato a riportarsi sotto ma nel momento di difficoltà i sanniti hanno stretto i denti, sono riusciti a limitare i denti mostrando una maturità che fa ben sperare per il proseguo del campionato dove Rianna e compagni sono i favoriti per la promozione. Nell’ultimo periodo Moccia, una vecchia volpe della categoria, ha messo in campo tutta la sua esperienza. La squadra ha trovato soluzioni offensive pregevoli divertendo anche il pubblico presente e chiudendo la contesa 89 a 69. I primi due punti in campionato regalano un sorriso alla compagine del patron Zullo che sembra essere già pronta ad interpretare con eleganza e personalità il ruolo di compagine leader del campionato di Serie C Silver.

Miwa Energia:

Rianna 7, Maltese ne, Requena 15, Salerno 2, Parrillo 6, Moccia 13, Giorgione ne, Liparulo 4, Rusciano 11, Laudanna ne, Esposito 12, Taylor 19. Coach Annecchiarico